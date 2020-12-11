Россияне увидели схожесть между 2020 годом и книгой «1984»

Более 20% читателей считает, что нынешний год лучше всего характеризует именно это произведение 1949 года.

На второе место рейтинга попал дебютный роман Яны Вагнер «Вонгозеро» (12%). По мотивам этой книги снят сериал «Эпидемия». На третью строчку с 11% голосов вышел триллер «Пандемия» Франка Тилье.

Также ассоциации прослеживаются с книгами «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери (9%) и «Любовь во время чумы» Габриэля Гарсиа Маркеса (8,8%).

Главными книгами года россияне назвали роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце», «Тревожные люди» Фредрика Бакмана и «Нормальные люди» Салли Руни. А среди нон-фикшн-книг года больше всего понравились «Мозг материален» Аси Казанцевой, «Невидимые женщины» Кэролайн Криадо и «Не надо пофигизма» Андрея Курпатова.

Чаще всего в 2020 году пользователи сервиса обсуждали британскую писательницу Джоан Роулинг. Она привлекла к себе внимание из-за травли в соцсетях после высказывания о трансгендерах. Дискуссии шли и вокруг ее новой книги «Дурная кровь». Главный герой — серийный убийца, совершающий преступления в парике и женском пальто.