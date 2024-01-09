Культура 09 января 2024, 10:01 Россияне стали вдвое чаще ходить в музеи Исследование «Ромир»: в 2023 году россияне посещали выставки вдвое чаще Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Интерес россиян к культурным и массовым мероприятиям в 2023 году возрос. Наибольший подъем продаж зафиксировали в музеях. Россияне купили вдвое больше билетов на выставки. К таким выводам пришел исследовательский холдинг «Ромир», сообщило РИА «Новости».

В общей сложности за год россияне купили на 30% больше билетов на культурные и массовые мероприятия, чем в 2022 году, и потратили на них на 12% больше денег. Лучший прирост показали выставки и музеи — 124% в количественном и 95% в денежном выражении.

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Второе место по повышению популярности заняли активные виды отдыха, в том числе парки развлечений, аттракционы и аквапарки. В них продали на 97% больше билетов, чем год назад, на сумму в 79% больше. Третью строчку рейтинга заняли спектакли, шоу, мюзиклы и детские представления. Количество проданных билетов увеличилось на 103%, а сумма — 23%.

В Москве открыли новый патологоанатомический музей. Он заработал в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.