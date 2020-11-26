Россияне составили топ-5 самых нежелательных звезд на «Голубом огоньке»

Этих знаменитостей никто не хочет видеть в новогодним телепрограммах потому, что вокруг их имен крутится больше всего пересудов.

Антирейтинг возглавил музыкальный исполнитель Валерий Меладзе, который призвал своих коллег бойкотировать съемки праздничных телешоу из-за пандемии коронавируса. Однако его идея подверглась жесткой критике.

Второе место в списке заняла певица Ольга Бузова. Имя артистки постоянно фигурирует в разных

скандальных историях. Третье место получил рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн. В 2020 году он завоевал премию «Артист года». Несмотря на это против его персоны выступили уже не зрители, а музыкант, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Он не сомневается, что россияне плохо отреагируют на появление современных исполнителей на «Голубых огоньках». Исполнитель напомнил, что целевая аудитория новогодних телешоу — 45+.

Четвертую строчку антирейтинга разделили поп-исполнители Филипп Киркоров и Николай Басков. Композитор Юрий Лоза и продюсер Виктор Дробыш предложили заменить этих двух артистов свежими лицами.

«Киркоров поет Баскову про Баскова. Басков поет для Киркорова про Киркорова. Это своя тусовка. Свой междусобойчик, не имеющий никакого отношения к остальной стране», — отметил Лоза.

Против участия Баскова и Киркорова в съемках новогодних огоньков также высказался музыкальный критик Сергей Соседов.

Топ-5 замкнула певица Алла Пугачева, отметило ИА Nation News. Блогер Вадим Манукян создал петицию с просьбой отстранить от съемок Примадонну и все ее окружение. Несколько лет назад это предложение поддержали около 170 тысяч зрителей. С тех пор инициатива все также остается актуальной.