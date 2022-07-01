Россияне рассказали, на каких книжных героев хотят быть похожими

Россияне рассказали, каких книжных героев считают примером для подражания, в опросе «ЛитРес». Первое место занял Шерлок Холмс, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Также многие назвали Гермиону Грейнджер из серии книг о Гарри Поттере. Третье место занял Маленький принц из повести Антуана де Сент-Экзюпери.

Среди героев отечественной литературы многие назвали Маргариту из романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Также популярен Эраст Фандорин из детективов Бориса Акунина, Андрей Болконский из «Войны и мира» и Татьяна Ларина из «Евгения Онегина».