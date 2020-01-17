Россияне посчитали «Джокера» достойным «Оскара»

По данным информагентства, проект «Кино Mail.ru» провел сопрос и выяснил, кто, по мнению россиян, заслуживает оскаровской статуэтки за лучший фильм в 2020 году. Большая часть респондентов (37%) отдала свои голоса «Джокеру».

На второй позиции оказалась работа голливудского гуру Квентина Тарантино «Однажды … в Голливуде» (26%). На третьем месте (15%) «Ford против Ferrari», где главные роли исполнили Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл. Четвертая строчка (7%) досталась криминальной драме Мартина Скорсезе «Ирландец».

«Газета.ru» напомнила, что 92-я церемония вручения «Оскара» состоится в Лос-Анджелесе девятого февраля. Кроме вышеупомянутых картин за награду в номинации «Лучший фильм» поборются следующие работы: «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «Брачная история» Ноа Баумбаха, «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити и «1917» Сэма Мендеса.