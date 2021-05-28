Россияне перечислили лучшие книги для отпуска

Россияне перечислили произведения, которые идеально подходят для чтения в отпуске. Опрос провел книжный сервис Mybook, сообщил ТАСС.

Лучше всего для этого времени подойдет роман «Гордость и предубеждение» британской писательницы Джейн Остин (28% респондентов). Также в отпуск хорошо читается роман «Унесенные ветром» американки Маргарет Митчелл (24%). Замыкают тройку лидеров детективы Агаты Кристи (20%).

В пятерку лучших книг также вошли серия романов «Гарри Поттер» Джоан Роулинг (19,5%) и семейная сага «Поющие в терновнике» австралийской писательницы Колин Маккалоу (18,8%).

Больше трети участников опроса признались, что летом их читательские привычки меняются. В теплое время года хочется больше читать детективы, легкую «пляжную» литературу и веселые произведения, написало ИА НСН.

В опросе участвовали 1,5 тысячи пользователей сервиса. Среди них свыше 45% читателей летом хотят читать больше обычного. Выбирать произведения в аудиоформате планируют приблизительно 26% пользователей.

Ранее россияне назвали зарплату, за какую отказались бы от отпуска. В среднем по стране сотрудники готовы променять законный отдых на 413,6 тысячи рублей.