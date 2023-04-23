Культура 23 апреля 2023, 13:20 Россияне назвали самую любимую роль Юрия Яковлева Зрители назвали лучшую актерскую работу в карьере Юрия Яковлева Кинопоиск

Читать 360tv в

Россияне назвали лучшую актерскую работу Юрия Яковлева, ей оказалась роль царя и советского управдома в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом сообщил ТАСС.

Опрос среди телезрителей в преддверии 95-летия актера провел телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция». Всего в нем приняли участие 1335 респондентов всех возрастов. Из них 68% отдали голоса за роль Яковлева в комедии Леонида Гайдая.

Реклама

На втором месте оказалась роль Ипполита из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». На третьем — роль поручика Ржевского из музыкальной комедии «Гусарская баллада». В пятерку любимых работ Яковлева вошли также князь Мышкин из одноименной экранизации романа Достоевского «Идиот» и пацак Би из фантастической комедии Георгия Данелии «Кин-дза-дза!».

Ранее сообщалось, что российский художественный фильм «Вызов», снятый на борту Международной космической станции, возглавил российский прокат в дебютный уик-энд. Кинотеатры сумели продать свыше 170 тысяч билетов на сумму более 57 миллионов рублей.