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    02 октября 2020, 12:22

    Россияне назвали самое любимое кино «Мосфильма»

    Алена Макаренко

    Россиянам больше всего запомнилась комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» от киностудии «Мосфильм». Для ознакомления с предпочтениями соотечественников канал «Мосфильм. Золотая коллекция» провел опрос в соцсетях, сообщил портал ToDay News Ufa.
    Россияне назвали самое любимое кино «Мосфильма»

    За нее проголосовали 69% опрошенных.

    Еще россияне любят фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

    Популярностью пользуются и фильмы режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». Кроме того, россияне отдали большое количество голосов кинокартинам «Девчата», «Джентльмены удачи», «Ирония судьбы, или с Легким паром».

    Особую любовь среди режиссеров «Мосфильма» завоевал Леонид Гайдай. Пять его картин попали в рейтинг киноканала.

    Опрос прошел в сентябре 2020 года, всего своим мнением поделились более тысячи человек. Голосовать разрешалось за несколько фильмов.

    «Кавказская пленница» вышла на экраны кинотеатров Советского Союза в апреле 1967 года. Съемки картины проходили в павильонах «Мосфильма», Крыму, в районе Красной Поляны и в Абхазии.

    В сетку вещания киноконцерна «Мосфильм» входят свыше тысячи кинолент советской и российской классики из библиотеки «Мосфильма». Канал начал свое вещание в сентябре 2020 года.

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