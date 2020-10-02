Россияне назвали самое любимое кино «Мосфильма»

За нее проголосовали 69% опрошенных.

Еще россияне любят фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

Популярностью пользуются и фильмы режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». Кроме того, россияне отдали большое количество голосов кинокартинам «Девчата», «Джентльмены удачи», «Ирония судьбы, или с Легким паром».

Особую любовь среди режиссеров «Мосфильма» завоевал Леонид Гайдай. Пять его картин попали в рейтинг киноканала.

Опрос прошел в сентябре 2020 года, всего своим мнением поделились более тысячи человек. Голосовать разрешалось за несколько фильмов.

«Кавказская пленница» вышла на экраны кинотеатров Советского Союза в апреле 1967 года. Съемки картины проходили в павильонах «Мосфильма», Крыму, в районе Красной Поляны и в Абхазии.

В сетку вещания киноконцерна «Мосфильм» входят свыше тысячи кинолент советской и российской классики из библиотеки «Мосфильма». Канал начал свое вещание в сентябре 2020 года.