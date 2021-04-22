Россияне назвали роман Набокова «Лолита» самой переоцененной книгой

Россияне считают роман Владимира Набокова «Лолита» лидером по незаслуженной популярности. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на порос сервиса MyBook.

Так ответили 33% участников опроса. Второе место занял роман-эпопея Льва Толстого «Война и Мир». За него проголосовали 21,9% респондентов. На третьем месте оказался «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына — 14%. Четвертое и пятое места заняли «Анна Каренина» Льва Толстого — 11% и роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — 10,4%.