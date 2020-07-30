Россияне назвали лучшие сериалы первой половины 2020 года

«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом среди российских зрителей за первую половину 2020 года. Он снят по одноименному роману Гузель Яхиной.

На втором месте сериал «Триггер» с Максимом Матвеевым, на третьем — второй сезон «Молодого папы», снятый Паоло Соррентино. Статистикой поделился сервис Кино Mail.ru, результаты приводит Lenta.ru. Для оценки популярности сериалы эксперты использовали данные о просмотрах страниц и количество оценок, выставленных пользователями.

В пятерку лидеров также вошли сериалы «Магомаев» и «Колл-центр». За ними идут криминальная комедия «Мир! Дружба! Жвачка!», научно-фантастический «Мир Дикого Запада», мини-сериал «Чужак» по произведениям Стивена Кинга.

Ранее стали известны номинанты на премию «Эмми». Победителей наградят статуэтками 20 сентября в Лос-Анжелесе. Больше всего номинаций получил сериал «Хранители» производства HBO — он сможет получить 26 статуэток. За 20 наград поборется «Удивительная Миссис Мейзел».

Звание «Лучшего драматического сериала» 2020 года могут получить «Рассказ служанки», «Лучше звоните Солу», «Мандалорец», «Наследники», «Озарк», «Очень странные дела», «Убивая Еву» и «Корона», а «Лучшего комедийного» — «Умерь свой энтузиазм», «Удивительная миссис Мейзел», «Белая ворона», «Метод Комински», «Шиттс Крик», «Чем мы заняты в тени», «В лучшем мире», «Мертв для меня».