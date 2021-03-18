Россияне назвали любимого поэта

Сергей Есенин, Александр Пушкин и Анна Ахматова заняли первые три места в рейтинге популярности поэтов среди россиян. Из современных авторов у соотечественников в почете Вера Полозкова, Ах Астахова и Дмитрий Быков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрос книжного сервиса MyBook.

«Среди отечественных и иностранных поэтов наибольшей популярностью среди россиян пользуется Сергей Есенин. Его результат — чуть больше половины голосов. На втором месте „наше все“ — Александр Пушкин (43%), на третьем — одна из самых выдающихся поэтесс Серебряного века — Анна Ахматова (42%)», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Замыкают пятерку английский драматург Уильям Шекспир (41%) и Марина Цветаева (38%). В рейтинг популярных поэтов попали Михаил Лермонтов, Александр Блок, Владимир Маяковский, Иосиф Бродский, Борис Пастернак и Роберт Рождественский. Не обошли респонденты стороной и иностранных поэтов. В списке оказались Омар Хайям, Оскар Уайльд, Данте Алигьери и Иоганн Гете.

В опросе приняли участие более двух тысяч человек.

Ранее россияне назвали любимых зарубежных писательниц: первое место у Агаты Кристи. В первой пятерке оказались Элизабет Гилберт, Джен Синсеро, Джоан Роулинг и Айн Рэнд.