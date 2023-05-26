Культура 26 мая 2023, 17:58 Россиянам сохранили возможность смотреть мультфильмы Миядзаки Кинокомпания Russian World Vision купила права на мультфильмы Миядзаки Princess Mononoke

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Мультфильмы японского режиссера Хаяо Миядзаки продолжат показывать в России, в том числе на площадках онлайн-кинотеатров. Контракт со студией Ghibli заключила российская кинокомпания Russian World Vision (RWV). Об этом пресс-служба фирмы сообщила на своей странице во «Вконтакте».

Российская компания стала эксклюзивным владельцем прав на библиотеку анимации японской студии, созданной легендарным японским режиссером-мультипликатором. Всего в библиотеке представлено 22 работы, включая 10 мультфильмов Хаяо Миядзаки.

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В частности, речь идет о лентах «Навсикая из долины ветров», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки», «Небесный замок Лапута», «Унесенные призраками» и «Ходячий замок».

RWV намерена продавать копии мультфильмов в России и странах СНГ, в том числе выпускать на больших экранах в кинотеатрах, а также на онлайн-площадках, с которыми пока идут переговоры.

В комментарии «Бюллетеню кинопрокатчика» генеральный директор кинокомпании Константин Елкин заявил, что контракт с передачей прав на библиотеку японской студии заключили на Каннском кинорынке.

В минувший четверг, 25 мая, стало известно, что дистрибьютор японской анимационной студии Ghibli не продлил контракт с российскими онлайн-кинотеатрами. Срок истекал 1 июня, и все мультфильмы Хаяо Миядзаки могли стать недоступными для зрителей.