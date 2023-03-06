Культура 06 марта 2023, 11:16 Россиянам рассказали, сколько получали за роли звезды советского кино Кинопоиск

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Сейчас актеры сами назначают гонорары за съемки в фильме, но в СССР даже звезды первой величины получали установленную зарплату. Об этом рассказала Teleprogramma.pro.

Всех актеров в советское время делили на три категории: высшая, первая, вторая. В каждой из них выделяли еще две группы. В одну отходили главные или выдающиеся роли, в другую — все остальные. Кроме того, имело значение, в каком театре или учреждении культуры числился артист, это влияло на гонорар.

При этом назначалась и верхняя планка. Так, исполнитель главной роли не мог получить за фильм больше 5,5 тысячи рублей, а второстепенной — 1,8 тысячи рублей. Таким образом, такие звезды, как Александр Абдулов или Михаил Боярский, могли заработать себе за фильм на автомобиль. Например, «Москвич-412» стоил в те времена почти 4,3 тысячи рублей. Стоит отметить, что актеров в советское время ценили высоко. Даже представитель второй категории получал в два-три раза больше средней зарплаты.

Для сравнения, сегодняшние гонорары звезд гораздо выше. Так за один съемочный день такие актеры, как Константин Хабенский, Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков или Александр Петров, могут получать до 500 тысяч в день.