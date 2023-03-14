Культура 14 марта 2023, 13:21 Россиянам рассказали, как снимают ситком «Сидоровы» по сценарию нейросети

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В России снимают новый уникальный ситком по сценарию, который написала нейросеть. Об этом рассказала Teleprogramma.pro.

Сериал снимают для телеканала СТС, он станет своего рода российским «Днем Сурка». В нем сыграют Татьяна Орлова и полюбившиеся по «Ворониным» Георгий Дронов и Сергей Степин. Суть проста: главный герой понимает, что каждый день повторяется, и решает выбраться из декораций.

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Для написания сценария в нейросеть загрузили топовые сериалы телеканала. Искусственный интеллект создавал свою историю после анализа «Родкома», «Ворониных», «Дылд», «Восьмидесятых» и «Жены олигарха». В написанный к «Сидоровым» сценарий, конечно, вносят правки, но они минимальны. Цель создателей была — снять максимально приближенный к оригиналу материал.

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«Однако повторюсь: изменения минимальны. Но представьте, что студент первого курса сценарного факультета решил написать свой дебютный сценарий. Понятно, что он не начнет писать сложные вещи», — рассказал режиссер-постановщик Сергей Знаменский.

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