Культура 17 января 2023, 10:26 Россиянам рассказали, где проходили съемки «Чебурашки» «Москва 24»: «Чебурашка» стал самым кассовым проектом в истории российского кинопроката Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Фильм «Чебурашка» стал самым кассовым проектом в истории российского кинопроката, собрав более четырех миллиардов рублей. О том, где проходили съемки кинокартины, рассказали журналисты издания «Москва 24».

По сюжету действия разворачивались в южном городе, однако на деле было задействовано сразу несколько мест. Например, в фильме можно увидеть сцены, снятые на территории дендрария Сочинского национального парка. Интересен тот факт, что во время съемок сотрудники дендрария не стали его закрывать от посетителей. Помимо дендропарка, съемки проходили на территории санатория Орджоникидзе. Там находился дом Гены.

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Съемки сцены, где Чебурашку заносит с апельсинами в город, проходили в Кисловодске. На кадрах можно увидеть Курортный бульвар и Курортный парк с колоннадой у парадного входа.

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В Пятигорске создателям фильма приглянулся парк «Цветник» и музей-заповедник М. Ю. Лермонтова. В сцене, где показывают «фестиваль шоколада», поучаствовали более 500 жителей города. А в Ессентуках на улице Анджиевского Гена катался на своем знаменитом мотороллере.