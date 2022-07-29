Финогеев день в православной культуре — 29 июля — день, когда отдают дань памяти религиозному деятелю Финогею, который был замучен за свое нежелание отказаться от веры в Иисуса Христа. Какие приметы связаны с этим днем, рассказало utro.ru.

На Руси с этим днем были связаны серьезные запреты. Например, считалось, что в этот день Заря выходит на прогулку в лес, и будет недовольна, если встретит человека. Поэтому ходить в лес в этот день не рекомендуется. Люди издавна отказывались ходить в этот день за грибами или ягодами.

Также лучше приберечь просьбы к окружающим до более благоприятного момента. Например, требование повышения может привести к краху карьеры.

А еще в Финогеев день запрещалось делать уборку дома. Наши предки считали, что в эту дату вместе с сором можно вымести из жизни удачу.

Также считалось, что если в этот день прошел дождь, собранный урожай может частично погибнуть. Яркое солнце, наоборот, предвещает богатый урожай, а густой туман — к изобилию грибов в лесах.