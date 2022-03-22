Россиянам предложили альтернативу западным фильмам в отечественном прокате

Взамен ушедших с российского рынка кинофильмов производства западных киностудий в отечественных кинотеатрах следует показывать китайские, индийские, казахские и узбекские киноленты. Такую альтернативу предложила первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она планирует обсудить эту идею с Министерством культуры, сообщило РИА «Новости».

«Я была в Китае, видела замечательные исторические, костюмные картины. Тоже не идут в России, и очень жаль — по стилистике, по настроению они очень понятны и доступны будут нашему зрителю. Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более, что они вообще никогда не шли», — сказала Драпеко.

Она также добавила, что отечественный кинопрокат можно поддержать продукцией тех стран, которые никогда не были широко представлены в нашей стране — например, индийское кино, а также ленты, выпускаемые в странах СНГ.

«У нас есть хорошие фильмы, нам есть что смотреть. Ну и посмотреть на фильмы тех стран, которые до сих пор в прокате были мало представлены. Это и индийское, и китайское, и южнокорейское кино. Ну и, конечно, кино наших соседей — стран СНГ. Есть очень интересные фильмы из Казахстана, Узбекистана, они совершенно достойны, чтобы их показывать», — отметила депутат.

По словам Драпеко, она планирует обсудить этот вопрос с представителями Министерства культуры в рамках работы профильного комитета Госдумы, чтобы в дальнейшем ведомство начало прорабатывать инициативу уже по своей линии.

Ранее кинокритик Егор Москвитин заявил о том, что отказ студий Голливуда показывать свои новые фильмы в России приведет к закрытию части наших кинотеатров, как это уже было в 2020 году, когда площадки перестали работать из-за пандемии.