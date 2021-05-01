Россиянам посоветовали фильмы для просмотра 1 мая

Большинство россиян заявили, что на майские выходные останутся дома. Разнообразить домашний отдых можно просмотром хорошего кино. В праздник весны и труда такими фильмами могут стать старые ленты, передающие настроение Первомая.

Своими советами по выбору фильмов поделился российский публицист и директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

«Я бы рекомендовал посмотреть хорошие фильмы про историю рабочего движения и в Российской империи, и на Западе. Например, „Возвращение Максима“ — фильм Козинцева. Это старое советское кино», — рассказал он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Действие фильма «Возвращение Максима» начинается в 1914 году. Героя дважды арестовывают, и столько же раз он сбегает из-под стражи. Прототипом образа депутата Тураева в фильме был реальный член Госдумы Российской империи IV созыва, социал-демократ Алексей Бадаев.

«Или, например, кино „Двадцатый век“ режиссера Бернардо Бертолуччи. Замечательный итальянский фильм, и в нем тема 1 Мая немножко есть», — отметил Кагарлицкий.

Тема освобождение итальянского крестьянства от патриархальной и полуфеодальной власти землевладельцев проходит через весь фильм. Кинокартина была удостоена премии «Бодиль» в категории «Лучший европейский фильм».

По мнению Кагарлицкого, при просмотре такого кино можно узнать о том, как люди боролись и продолжают бороться за права трудящихся.

В Германии, несмотря на введенный режим самоизоляции, жители провели масштабную первомайскую демонстрацию, сообщала НСН. Шествие прошло в районе Кройцберг в Берлине.