Россиянам покажут ретроспективу фильмов Федерико Феллини

По данным издания, ретроспективу откроет фильм «Амаркорд», который в свое время был отмечен «Оскаром». Кроме того, в программу войдут «Сатирикон», «Город женщин» и «Казанова Федерико Феллини».

Отмечается, что проект организован итальянским посольством в Москве, Итальянским институтом культуры в Москве, дистрибьюторской фирмой «ПилотКино» при поддержке Музея кино.

В Москве ретроспектива пройдет с 5 по 26 сентября в «КАРО 11 Октябрь». Также работы Феллини покажут в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске и Владивостоке.