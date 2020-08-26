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    26 августа 2020, 18:43

    Россиянам покажут ретроспективу фильмов Федерико Феллини

    Артур Блянихов

    В связи со столетием Федерико Феллини россиянам покажут картины итальянского режиссера, которые редко крутят в кинотеатрах. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

    По данным издания, ретроспективу откроет фильм «Амаркорд», который в свое время был отмечен «Оскаром». Кроме того, в программу войдут «Сатирикон», «Город женщин» и «Казанова Федерико Феллини».

    Отмечается, что проект организован итальянским посольством в Москве, Итальянским институтом культуры в Москве, дистрибьюторской фирмой «ПилотКино» при поддержке Музея кино.

    В Москве ретроспектива пройдет с 5 по 26 сентября в «КАРО 11 Октябрь». Также работы Феллини покажут в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске и Владивостоке.

    Новости SMI.FM