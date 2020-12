Россиянам перечислили песни для новогоднего настроения

Музыка всегда помогала создавать нужное настроение, в том числе и под Новый год. Список обязательных для плейлиста праздничных песен составили продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш, а также их коллеги.

Представители музыкальной индустрии перечислили в беседе с сайтом Ura.ru 12 композиций, которые намерены слушать под бой курантов.

На первом месте оказалась известная на весь мир Jingle bells. Иосиф Пригожин заметил, что музыканты различных жанров неоднократно перепевали эту песню. И среди россиян вряд ли есть те, кто не знает этот популярный в США своеобразный рождественский гимн. Любителям брутальной музыки эксперты советуют послушать кавер группы Austrian Death Machine.

Детская «В лесу родилась елочка» стоит на особом месте в праздничном плейлисте многих россиян. Дробыш признался, что испытал из-за нее «сильнейшее впечатление в детстве».

Образ идеальной елки передали в композиции «Приходите в лес на елку», которую исполнял в 50-х годах прошлого века детский хор Центрального дома железнодорожников.

Замкнули первую пятерку песня Happy New Year от ABBA и Last Christmas британского поп-дуэта Wham!.

Продюсер Иосиф Пригожин выделил композицию Merry Christmas To The World в исполнении своей супруги и певицы Валерии. В 1998 году она стала саундтреком к телефильму Кена Рассела Alice in Russialand.

Строки «Потолок ледяной, дверь скрипучая…» из песни народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля «Зима» вот уже полвека радуют слушателей. Критики объясняют ее популярность необычным построением композиции.

Диджей Грув сделал ремикс на песню Людмилы Гурченко «Пять минут», которая давно уже является своеобразным гимном Нового года. Эксперты считают, что обновленная версия более зажигательная и танцевальная.

В топ-10 включили Thank God It’s Christmas, которую английская рок-группа Queen выпустила к Рождеству 1984 года, и «Новогоднюю» от «Дискотеки авария». Последняя стала девизом Нового года в 2000 году, через год после своего выхода, и остается таковым и теперь.

Рассказывают о подготовке и встрече Нового года «Новогодние куплеты» в исполнении народных артистов СССР Анатолия Папанова и Георгия Вицина, заслуженной артистки РСФСР Натальи Защипиной и вокального ансамбля «Улыбка». Удачно впишутся в плейлист, по мнению критиков, и «Елки» Верки Сердючки.