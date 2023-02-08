08 февраля 2023, 14:28
Россиянам напомнили, кто из звезд решился на рождение ребенка после 40 лет
Недавно экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова родила дочку Анну в 45 лет, и она не единственная российская звезда, решившаяся на подобный шаг. Об этом сообщили ИА Nation News.
Среди поздних мам и Кристина Орбакайте, которая родила дочку в 40 лет в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Это был второй ребенок певицы. Актриса Светлана Пермякова тоже стала мамой в 40 лет, причем впервые. Она родила дочку Варю от своего 21-летнего директора Максима Скрябина.
Реклама
А Мария Порошина стала мамой в четвертый раз в 42 года. Телеведущая Лера Кудрявцева тоже решилась на поздние роды. Когда звезде было 46 лет, на свет появилась ее дочь. На год старше была Анастасия Заворотнюк, когда родила дочку Милу.
Реклама
Дети
Актеры
Реклама
Реклама