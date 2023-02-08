Культура 08 февраля 2023, 14:28 Россиянам напомнили, кто из звезд решился на рождение ребенка после 40 лет

Читать 360tv в

Недавно экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова родила дочку Анну в 45 лет, и она не единственная российская звезда, решившаяся на подобный шаг. Об этом сообщили ИА Nation News.

Среди поздних мам и Кристина Орбакайте, которая родила дочку в 40 лет в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Это был второй ребенок певицы. Актриса Светлана Пермякова тоже стала мамой в 40 лет, причем впервые. Она родила дочку Варю от своего 21-летнего директора Максима Скрябина.

Реклама

А Мария Порошина стала мамой в четвертый раз в 42 года. Телеведущая Лера Кудрявцева тоже решилась на поздние роды. Когда звезде было 46 лет, на свет появилась ее дочь. На год старше была Анастасия Заворотнюк, когда родила дочку Милу.

Реклама