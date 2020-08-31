Россиян предложили защищать от киберсталкинга на законном уровне

По его словам, сейчас за угрозы в интернете не предусмотрено наказание, так как нет доказательств, что угрожавший намерен их осуществить.

«Поэтому тем, кто обращается, правоохранители отвечают что-то вроде „когда убьют — тогда и приходите“. В итоге людям наносили и физический вред, и убивали», — пояснил Боярский.

Он рассказал, что вскоре в госдуму могут внести закон, который защитит граждан от преследований в интернете.