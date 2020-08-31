Россиян предложили защищать от киберсталкинга на законном уровне
Законопроект по защите граждан от киберсталкинга — преследования в социальных сетях — планируют внести в Госдуму осенью. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на первого зампреда Комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского.
По его словам, сейчас за угрозы в интернете не предусмотрено наказание, так как нет доказательств, что угрожавший намерен их осуществить.
«Поэтому тем, кто обращается, правоохранители отвечают что-то вроде „когда убьют — тогда и приходите“. В итоге людям наносили и физический вред, и убивали», — пояснил Боярский.
Он рассказал, что вскоре в госдуму могут внести закон, который защитит граждан от преследований в интернете.