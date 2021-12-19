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    19 декабря 2021, 21:18

    Россия заняла седьмое место на «Детском Евровидении»

    Певица из России Таня Меженцева — седьмая на «Детском Евровидении»

    Михаил Закурдаев

    Опубликована турнирная финальная таблица «Детского Евровидения». На первом месте оказалась Армения. Россиянка Таня Меженцева заняла седьмое место.

    Россия заняла седьмое место на «Детском Евровидении»

    Юная российская певица выступила в зале La Seine Musicale седьмым номером с песней Mon ami, которую написала в соавторстве с Дмитрием Корочиным и Дану Бояно. Вместе с ней в номере были задействованы танцовщики, которые появились на сцене на велосипедах. В самый яркий момент Таня поднялась над сценой на кольце.

    Это уже не первый опыт участия Тани Меженцевой в конкурсе. В 2019 году она выступала в польском Гливице. В дуэте с Денберелом Ооржаком они исполнили песню A time for us. Накануне у нее были серьезные проблемы с голосом, потому что она простыла в самолете. Девочку наблюдали лучшие врачи, сутки ей пришлось провести, почти ничего не говоря.

    Из-за проблем с коронавирусом жеребьевка порядка выступлений прошла дистанционно. Также по той же причине финал конкурса был перенесен на месяц.