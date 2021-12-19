Россия заняла седьмое место на «Детском Евровидении»

Опубликована турнирная финальная таблица «Детского Евровидения». На первом месте оказалась Армения. Россиянка Таня Меженцева заняла седьмое место.

Юная российская певица выступила в зале La Seine Musicale седьмым номером с песней Mon ami, которую написала в соавторстве с Дмитрием Корочиным и Дану Бояно. Вместе с ней в номере были задействованы танцовщики, которые появились на сцене на велосипедах. В самый яркий момент Таня поднялась над сценой на кольце.

Это уже не первый опыт участия Тани Меженцевой в конкурсе. В 2019 году она выступала в польском Гливице. В дуэте с Денберелом Ооржаком они исполнили песню A time for us. Накануне у нее были серьезные проблемы с голосом, потому что она простыла в самолете. Девочку наблюдали лучшие врачи, сутки ей пришлось провести, почти ничего не говоря.

Из-за проблем с коронавирусом жеребьевка порядка выступлений прошла дистанционно. Также по той же причине финал конкурса был перенесен на месяц.