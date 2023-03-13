Культура 13 марта 2023, 17:20 Россия предложит свою кинопремию для альтернативы толерантному «Оскару» Легойда предложил создать премию Евразийской киноакадемии в качестве альтернативы «Оскару» РИА «Новости»

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Выдвигающие работы на «Оскар» члены киноакадемии США ужа давно не оценивают их художественную ценность, а смотрят на соблюдение диктата толерантности. В этой связи необходимо создать альтернативную премию на базе Евразийской киноакадемии. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он напомнил, что с такой инициативой ранее выступил кинорежиссер Никита Михалков. Вручение первых наград новой премии может пройти уже в следующем году.

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«Мне кажется, подобная инициатива отражает давно уже назревшую необходимость появления альтернативы американской кинопремии. Очевидно, что „Оскар“ не столько уже оценивает художественную ценность картин, сколько отслеживает соблюдение (точнее, диктат) принципов толерантности», — написал Легойда.

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Представитель Русской православной церкви добавил, что время политкорректности и вежливого молчания уже прошло. Россия приступила к реализации отстаивания собственных традиционных ценностей. В качестве примера Легойда привел включение в Конституцию нормы, что брак — это союз мужчины и женщины.

Вручение премии «Оскар» прошло в минувшее воскресенье, 12 марта, в Лос-Анджелесе. Победителем в номинации «Лучший фильм» стала работа режиссеров Дэна Квана и Дэниела Шайнерта «Все везде и сразу».