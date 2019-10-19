Россия отдаст Сербии лист Евангелия за картины Рериха

Президент России Владимир Путин и президет Сербии Александр Вучич договорились об обмене памятников культурного наследия. О предстоящем обмене заявил председатель российского кабмина Дмитрий Медведев, который находится с визитом в Белграде.

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«Мы передадим сербской стороне Петербургский лист Мирославова Евангелия. А к нам вернется определённое количество картин Николая Рериха», — заявил он.

Речь идет о семи картинах русского художника. Одну из них Рерих сам подарил белградскому музею. Шесть остальных остались в столице Сербии после передвижной выставки, которая пришлась на начало Второй мировой войны.

Все полотна уже проверили на подлинность сотрудники Государственного музея Востока.

Для сербов Мирославого Евангелие — национальная святыня, восстановление целостности которой имеет большую ценность.

Произведение написано около 1180 года. Это древнейший кириллический памятник сербской письменности, который хранится в Национальном музее в Белграде.

Вопрос о возвращении страницы не раз поднимался со стороны сербских властей.

Ранее сообщалось, что в Тверском городском музейно-выставочном центре с 25 октября по 1 декабря 2019 пройдет выставка репродукций картин мексиканской художницы Фриды Кало.