«Роснефть» организовала большой концерт в Петербурге для детей из интернатов

Компания «РН-Северо-Запад», которая входит в НК «Роснефть», организовала большой концерт для детей. Его зрителями стали дети из ЛНР и ДНР, воспитанники специализированных учреждений, интернатов, а также многодетных и малообеспеченных семей. Концерт состоялся на сцене Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича.

Более тысячи детей стали почетными гостями этого мероприятия. Они послушали выступление Молодежного камерного оркестра под управлением Ярослава Забояркина. В исполнении солистов можно было услышать сказку «Петя и волк» Сергея Прокофьева, а также мелодии из популярных мультфильмов.

Концерт прошел в рамках корпоративной волонтерской программы «Роснефти». Кроме того, волонтеры провели и другие важные для детей акции. Например, сбор одежды, канцелярии, книг для детей из Донбасса к началу нового учебного года.

В июле прошло еще одно познавательное мероприятие — детей из ДНР и ЛНР познакомили с символом Ленинградского зоопарка, белой медведицей Хаарчанной. «Роснефть» еще десять лет назад взяла под собственную опеку медведей во всех российских зоопарках, проводит научные экспедиции по изучению этого редкого вида. В целом «Роснефть» уделяет много внимания поддержке детских проектов — образовательных, культурных, социальных.

В День нефтяной и газовой промышленности дети из ДНР и ЛНР посетят праздник, посвященный безопасности на дорогах в городе профессий «КидБург», где они в игровом формате изучат правила дорожного движения, самостоятельно заправят автомобиль и применят практические навыки безопасного вождения на детской АЗС «Роснефть». Кроме того, в сентябре пройдет еще одно большое мероприятие — дети из Донбасса смогут посетить Государственный Эрмитаж, где для них проведут большую тематическую экскурсию.