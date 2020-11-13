Роскосмос проведет музыкальный конкурс среди сотрудников
Собеседник агентства уточнил, что музыкальный конкурс для сотрудников предприятий пройдет «после пандемии». Так что время для подготовки пока есть.
На сайте госкорпорации недавно появился раздел с музыкой под названием «Песни о космосе». Кроме классических произведений «Трава у дома» и «Марш покорителей космоса» там представлены композиции руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина и его жены Татьяны.
Песни «Рвем небо мы в клочья» и «Над Землей летит корабль» исполняют Денис Майданов и Эдвард Хачарян. Композиции можно послушать онлайн или скачать. Также там есть ссылки и на клипы.
В ближайшее время количество исполнителей, которые поют песни Дмитрия Рогозина может прибавиться. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его жена и певица Валерия хочет спеть песню, стихи для которой написал глава госкорпорации Роскосмос.