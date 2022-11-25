Культура 25 ноября 2022, 01:25 Роскомнадзор прокомментировал ситуацию вокруг сериала «Монастырь» РКН: сериалу «Монастырь» для онлайн-показов не нужно прокатное удостоверение Кинопоиск

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Роскомнадзор поделился комментарием по поводу ситуации с сериалом «Монастырь». В ведомстве напомнили, что отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение законом не предусмотрено, сообщило РИА «Новости».

Прокатное удостоверение выдает Министерство культуры России, контролируя его наличие у находящихся в прокате картин.

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Министерство культуры России ранее отказало кинокомпании «Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь». В ведомстве объяснили, что материалы серий отправили на оценку в Русскую православную церковь. По мнению экспертов, монашескую жизнь в картине представили в искаженном виде. В РПЦ посчитали, что сериал формирует у зрителей неверное представление о православии, сообщило РИА ФАН.

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Режиссером сериала «Монастырь» является Александр Молочников. Вместе с Анастасией Ивлеевой в нем сыграли Филипп Янковский, Мария Миронова и другие актеры.