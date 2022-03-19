Роскомнадзор призвал Google отменить ограничения на Youtube против российских СМИ

Роскомнадзор снова призвал Google отменить ограничения на Youtube против российских СМИ и ресурсов. Также ведомство предупредило о «мерах технологического воздействия».

Роскомнадзор заявил, что сервис активно используется в «антироссийской информационной войне». По данным ведомства, на Youtube были заблокированы зарегистрированные по закону каналы российских СМИ, общественных деятелей, артистов и спортсменов. Также ограничения коснулись «просветительских проектов, ориентированные на широкую аудиторию и освещающих ключевые моменты истории России».

По данным РКН, всего было заблокировано 54 канала, среди них РБК, НТВ, ТНТ, «РЕН ТВ», «Известия», «Пятый канал», «Русское радио», «Царьград» и другие.

Ведомство уже направляло обращение об обеспечении пользователям свободного доступа к их материалом, но оно было проигнорировано. Также там напомнили о «мерах технологического воздействия», которые предусматривает российское законодательство по отношению к интернет-ресурсам.