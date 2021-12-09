Росгвардеец получил международную литературную премию за написание детской сказки. Но его обошел Стивен Кинг
Росгвардеец получил международную литературную премию за написание детской сказки
Бывший сотрудник Росгвардии Алексей Абрамов получил международную литературную премию имени Станислава Лема в номинации «Фэнтези». О награждении сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Абрамов получил премию третьей степени. Первое место занял всемирно известный Стивен Кинг, а второе — канадский писатель Стивен Эриксон.
На фестивале полицейский представил свою книгу сказок «Подземелье в облаках». Она повествует о приключениях двух сестер в сказочном мире. Прообразом главных героинь стали дочери автора.
Литературную премию Абрамову вручили в рамках четвертого Большого литературного онлайн-проекта Интернационального союза писателей. Фестиваль организован для литераторов со всей планеты, чтобы те могли обменяться опытом в своем творчестве.
Сейчас старший полицейский группы задержания Алексей Абрамов служит в отделе вневедомственной охраны по Калининскому району Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что основная его деятельность с творчеством не связана, это не мешает ему развиваться в столь разных направлениях.