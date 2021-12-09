Росгвардеец получил международную литературную премию за написание детской сказки. Но его обошел Стивен Кинг

Бывший сотрудник Росгвардии Алексей Абрамов получил международную литературную премию имени Станислава Лема в номинации «Фэнтези». О награждении сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Абрамов получил премию третьей степени. Первое место занял всемирно известный Стивен Кинг, а второе — канадский писатель Стивен Эриксон.

На фестивале полицейский представил свою книгу сказок «Подземелье в облаках». Она повествует о приключениях двух сестер в сказочном мире. Прообразом главных героинь стали дочери автора.

Литературную премию Абрамову вручили в рамках четвертого Большого литературного онлайн-проекта Интернационального союза писателей. Фестиваль организован для литераторов со всей планеты, чтобы те могли обменяться опытом в своем творчестве.

Сейчас старший полицейский группы задержания Алексей Абрамов служит в отделе вневедомственной охраны по Калининскому району Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что основная его деятельность с творчеством не связана, это не мешает ему развиваться в столь разных направлениях.