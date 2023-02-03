Культура 03 февраля 2023, 15:24 Романы Достоевского в Перми превратят в апокалиптичный философский триллер Кинематографисты из Перми снимут мини-сериал «Дурное влияние» по романам Достоевского

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В Перми снимут мини-сериал «Дурное влияние» по мотивам произведений Федора Достоевского, философов и социальных психологов. Кинематографисты решили показать историю-апокалипсис в жанре философского триллера, рассказали в паблике проекта во «ВКонтакте».

За основу режиссер взял творчество Федора Достоевского и теории социолога Сергея Кара-Мурзы, философов Георга Маркузе, Жан-Поля Сартра, Мартина Хайдеггера, Эриха Фромма, писателя Альбера Камю.

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По сюжету на Солнце произошел аномальный коронарный выброс массы. Через три дня он достигнет Земли, выведет из строя всю энергосистему, спровоцирует голод и хаос. Спецслужбы решили скрыть прогноз от населения, но начали эвакуировать некоторых специалистов. СМИ стали распространять свои версии.

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«В ленте присутствует не только насилие, но и его социально-психологическое обоснование, понимание деструктивной и разрушительной природы самого homo с критикой „информационного концлагеря“, в котором оказалось все человечество», — рассказали авторы проекта.

Работу над мини-сериалом уже начали. В нем снимутся Анна Баранникова, Елизавета Суховская, Софья Абдельнасир, Софья Вальтер, Алексей Лесевицкий, Евгений Пучнин, Тимофей Барановский, Егор Братчиков и другие.

Создатели фильма «451 градус по Фаренгейту» ранее включили цитаты из книги Федора Достоевского в речь одного из героев. Режиссер Рамин Бахрани признался, что без выжимки из повести «Записки из подполья» картина не удалась бы. Премьера прошла в 2018 году.