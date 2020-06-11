Роман «Зулейха открывает глаза» признали самым популярным в России

«Зулейха открывает глаза» возглавила пятерку лидеров.

Следом за этим романом идут научно-популярная книга «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!» психолога Андрея Курпатова и мотивационный бестселлер «100 способов изменить жизнь» Ларисы Парфентьевой. Также в лидерах оказались последняя часть культового детективного цикла об Эрасте Фандорине «Не прощаюсь» Бориса Акунина и рассказ «Яблоки из сада Шлицбутера» Дины Рубиной.

Еще россияне любят роман «Обитель» Захара Прилепина и сборник рассказов «Дома стоят дольше, чем люди» Виктории Токаревой. В рейтинге также числится книга молодого современного писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», по мотивам которой в 2020 году был поставлен спектакль в «Гоголь-центре».

Рейтинг подготовлен специально ко Дню России, который ежегодно отмечается 12 июня. Всего сотрудники сервиса проанализировали более 800 тысяч профилей пользователей.

На основе романа «Зулейха открывает глаза» был снят многосерийный фильм. Главную роль в нем исполнила актриса Чулпан Хаматова.