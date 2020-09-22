Роман Супер заявил о завершении работы над фильмом про Эдуарда Успенского

Он рассказал, что протяженность картины составляет два часа. Трейлер покажут зрителям примерно через две недели. Тогда же появится информация о дате премьерного показа.

«11 месяцев увлекательного и самого сложного в нашем профессиональном опыте производства. 736 спонсоров, сделавших это производство возможным», — подчеркнул создатель картины.

Помимо прочего, Супер поблагодарил киностудию «Союзмультфильм» и студию имени Горького. Они оказали помощь в получении прав на использование мультфильмов. Старыми материалами о писателе делились его родственники и друзья.

Писательница и ученица Успенского Елена Усачева уверена, что фильмы об авторе произведений «Крокодил Гена и его друзья» и «Простоквашино» будут сниматься и дальше.

«Сам Успенский настолько велик и настолько еще не понят, что о нем будут еще долго говорить. Будет много гадости — это нормально, когда умирает такой человек. Будет много глупости — это тоже нормально. Но среди всего это в конце концов появится что-то по-настоящему интересное», — выразила уверенность Усачева.

Успенский умер 14 августа 2018 года. Он является создателем таких любимых всеми персонажей как крокодил Гена и Чебурашка, пес Шарик и кот Матроскин, а также дядя Федор и почтальон Печкин.