Роман Супер назвал дату премьеры фильма про Децла

Журналист написал, что идея снять фильм появилась у него на следующий день после смерти Децла. Меньше чем через две недели он вместе со своим другом Александром Уржановым запустил краудфандинговую компанию. Супер отметил, что они планировали собрать 3,5 миллиона рублей за месяц, но получили на 250 тысяч больше всего за две недели. Он подчеркнул, что имена всех спонсоров указаны в титрах, а еще — каждый из них получит в подарок памятные постеры.

Отец Децла оценил размер его наследства Подробнее

Делать фильм на деньги фанатов Супер решил по нескольким причинам. Во-первых, чтобы не зависеть от телеканалов и продюсеров — именно этот стиль работы «проповедовал артист Децл все последние годы жизни». Во-вторых, хотел вовлечь максимальное число людей, для которых Кирилл ассоциируется с частью детства. Съемки начались в марте 2019 года.

«Следующие полгода мы с командой лучших профессиональных людей жили только этим проектом: находили, уговаривали и снимали героев, пылесосили фото и видеохронику по всему миру, закапывались в архивы, писали сценарий, договаривались с правообладателем о лицензировании наследия артиста, монтировали, анимировали, красили, сочиняли графику, писали оригинальный саундтрек, сводили звук и допиливали каждую монтажную склейку до идеального состояния», — написал Супер в своем посте.