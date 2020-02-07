Роман Сорокина «Метель» признали лучшей книгой десятилетия

По данным издания, на награду претендовали авторы, которые стали победителями конкурса в период с 2009 по 2019 год. ИА Nation News уточнило, что в финал прошли две книги — «Метель» Владимира Сорокина и «Памяти памяти» Марии Степановой. Четыре из шести членов жюри выбрали роман Сорокина.

«С одной стороны, есть книга о воспоминаниях („Памяти памяти“ — прим. ред.) — очень личных, которые относят нас на десятки лет назад. С другой — ретрофутуристическая книга о зомби („Метель“ — прим. ред.), которая ссылается на историю», — заметил профессор факультета славянских языков Колумбийского университета Марк Липовецкий.