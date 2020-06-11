Роман Акунина «Там…» ляжет в основу телесериала

Уточняется, что роман впервые появился в печати в 2008 году. В центре истории — бар в аэропорту, где происходит случайная встреча 12 незнакомцев.

По данным издания, сериал будет состоять из 12 эпизодов. Хронометраж каждой из серий — 36 минут. Компания Scoop production займется созданием шоу.