Rolling Stone назвал самые жуткие сериалы в истории

Сериал «Твин Пикс» режиссера Дэвида Линча журнал Rolling Stone назвал самым страшным телевизионным проектом в истории. Всего в список попали 30 сериалов, снятых в жанре хоррор.

«Шоу никогда не упускало из виду человеческие страдания. Это то, что продолжает делать Твин Пикс чемпионом среди телехорроров», — отметило издание.

На втором месте среди телеужастиков журналисты расположили сериал Рода Серлинга «Сумеречная зона». На третьем месте — работа режиссера Брайана Фуллера «Ганнибал». Замыкают топ-пять научно-фантастический триллер Криса Картера «Секретные материалы» и сериал «Нулевой канал».

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В первую десятку самых страшных сериалов в истории вошли также «Баффи, истребительница вампиров», «Настоящий детектив», «Черное зеркало», «Американская история ужасов» и «Ходячие мертвецы». Последний, кстати, снимают до сих пор, однако, по расхожему мнению его поклонников, внимания заслуживает только первый, от силы второй сезоны.

Среди лучщих телехорроров всех времен также названы сериалы «Сверхъестественное», «Байки из склепа» и «Дневники вампира».