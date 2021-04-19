Ролик с BadComedian на космическом поезде от авторов российской кибердеревни набрал более 1,5 млн просмотров
Последний ролик студии Birchpunk, которые ранее создали видео про русскую кибердеревню, набрал более 1,5 миллиона просмотров на YоuТubе за четыре дня. Короткометражный фильм рассказал о путешествии по Солнечной системе на русском космопоезде. В нем снялся блогер Евгений Баженов, который больше известен как BadComedian.
Ролик появился на канале 15 апреля — за это время его посмотрели почти 1,6 миллиона раз.
По сюжету фильма, поезд следует до станции Церерск Сортировочная. Главной героиней короткометражки стала проводница Аня, которая следит за порядком в поезде, будит отдыхающих в криобоковушках пассажиров за три года до прибытия. Она также успевает флиртовать с космодесантником Петром, который только что дембельнулся, а также налаживать гравитацию вместе с ремонтником дядей Толей.
Кроме того, она следит за соблюдением правил проезда — например, пассажирам категорически запрещается брать с собой инопланетные формы жизни, но слушаются ее не все. В числе нарушителей — персонаж, которого сыграл BadComedian.
Режиссером короткометражки стал Сергей Васильев — он же работал над роликом про кибердеревню.
«Нам бы хотелось удивлять зрителя с каждой новой серией, экспериментировать над жанром, подачей — развивать вселенную, показывая ее с разных сторон и с точек зрения совершенно непохожих персонажей», — процитировал его слова журнал «Мир фантастики».
Он также уточнил, что студия сейчас работает над продолжением истории про русскую кибердеревню — зрителей ждет полноценный сюжет.