Роль Гэндальфа предложили отдать женщине

В новом сериале «Властелин колец» от Amazon Гэндальфа может исполнить женщина. Выбрать на эту роль кого-нибудь из актрис предложила Робин Малкольм, сыгравшая во второй части трилогии Питера Джексона.

Известная по роли одной из жительниц Рохана Малькольм в беседе с изданием Digital Spy отметила, что у Amazon есть возможность нарушить устоявшиеся патриархальные традиции.

«Почему бы не взглянуть на магию матриархального мира, где женщина тоже обладает магическим могуществом?» — спросила она.

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Женскую версию Гэндальфа, по мнению актрисы, могли бы воплотить на экране Джуди Денч, Айлин Эткинс или Мэгги Смит.

Возможную негативную реакцию на то, что Гэндальфа сыграет женщина, она объяснила достаточно просто.

«У нас уже были Гамлеты-женщины. Почему нет?» — поинтересовалась Робин Малкольм, напомнив, что «Властелин колец» является произведением в жанре fantasy.

Малкольм исполнила роль одной из жительниц Рохана — Морвен — в фильме «Властелин колец: Две крепости».

Сериал по мотивам произведений писателя Джона Рональда Руэла Толкина будут снимать, как и саму трилогию Джексона, в Новой Зеландии.