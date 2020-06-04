    04 июня 2020, 20:04

    Роль Алексея Воробьева в сериале «Космические войска» обсудили в Сети

    Алена Макаренко

    Первые зрители обсуждают в Instagram актерскую игру Алексея Воробьева, снявшегося в комедийном сериале Neflix «Космические войска». Об этом сообщила «Газета.ru».
    Роль Алексея Воробьева в сериале «Космические войска» обсудили в Сети

    В новом сериале Воробьев исполнил роль российского военного наблюдателя Юрия Телатовича по прозвищу Бобби.

    Интернет-пользователи из России и других стран положительно оценили игру актера. Они посчитали, что его герой получился одним из самых милых и забавных.

    «Счастлива за тебя, упорный труд всей жизни наконец дает плоды», «Поздравляем и гордимся, ты преуспеешь и в других отличных проектах», — написали Воробьеву поздравления на русском и английском языках.

    В сериале также сыграли актеры Стив Карелл и Джон Малкович. Премьера «Космических войск» на Netflix состоялась в конце мая.

    В сериале рассказывается о генерале Марке Нэйрде, которому поручили возглавить новый государственный проект. Он должен сформировать отряд солдат и отправить его на Луну, чтобы Америка могла господствовать в космосе. Задача оказалась сложнее, чем изначально предполагал главный герой.