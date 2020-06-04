Роль Алексея Воробьева в сериале «Космические войска» обсудили в Сети

В новом сериале Воробьев исполнил роль российского военного наблюдателя Юрия Телатовича по прозвищу Бобби.

Интернет-пользователи из России и других стран положительно оценили игру актера. Они посчитали, что его герой получился одним из самых милых и забавных.

«Счастлива за тебя, упорный труд всей жизни наконец дает плоды», «Поздравляем и гордимся, ты преуспеешь и в других отличных проектах», — написали Воробьеву поздравления на русском и английском языках.

В сериале также сыграли актеры Стив Карелл и Джон Малкович. Премьера «Космических войск» на Netflix состоялась в конце мая.

В сериале рассказывается о генерале Марке Нэйрде, которому поручили возглавить новый государственный проект. Он должен сформировать отряд солдат и отправить его на Луну, чтобы Америка могла господствовать в космосе. Задача оказалась сложнее, чем изначально предполагал главный герой.