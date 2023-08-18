Культура 18 августа 2023, 15:02 Рок-оперу «Юнона и Авось» покажут в парке «Яуза» в Москве Спектакль «Юнона и Авось» состоится в парке «Яуза» в Москве 20 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В парке «Яуза» 20 августа состоится показ рок-оперы «Юнона и Авось» в авторской версии Московской государственной творческой мастерской под руководством Алексея Рыбникова. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В роли графа Николая Резанова выступят братья Никита и Александр Поздняковы и актер Николай Дроздовский. Роль Кончиты исполнят Светлана Бакаева, Анна Буркина, Наталья Крестьянских и Диана Орловская.

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Театр Алексея Рыбникова презентовал премьеру «Юнона и Авось» в 1981 году. Его ставили также в других странах, включая Францию, Польшу, Германию и Южную Корею. На фестивале Пьера Кардена во Франции в 2009 году показали новую версию оперы — сочетание русской духовной музыки и народного фольклора. «Юнона и Авось» стала одной из самых популярных и востребованных рок-опер в России и за рубежом.

Вход на мероприятие будет бесплатным.