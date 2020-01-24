25 и 26 января в Концертном зале Измайлово можно посмотреть спектакли всемирно известного произведения Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда» в постановке Санкт-Петербургского театра «Рок-опера». О том, что ждет зрителей спектакля рассказал артист музыкального театра, исполнитель главной роли Иисуса Христа Ярослав Баярунас.

«Мы вдохнули в этот классический материал свежую энергию. Заново записанные минусовые фонограммы, новая световая партитура и артисты превратили этот спектакль в новый. То есть это рассказ о той же великой истории, но сейчас он несет абсолютно другой заряд», — сказал он.

Артист напомнил, что после премьеры на Западе постановку назвали провокацией. Важную роль сыграло слияние рок-музыки и библейского сюжета, в том, что в либретто провели параллели с шоу-бизнесом: Иисус собирает толпу фанатов, его называют JC. В версии петербургского театра такого нет.

«В нашей версии это все купировано, умышленно расставлены другие акценты, чтобы обратить внимание на вопросы духовного начала», — отметил актер.

Ярослав Баярунас подчеркнул, что постановку ни разу не запрещали. Хотя в некоторых городах есть активисты, которые требуют отмены спектакля.

«Мы, артисты, хотим заявить, что мы никого не хотим оскорбить, напротив — обратить внимание на важность и актуальность этой истории, значимость этих персонажей, на тему терпимости и сострадания. Да, я чувствую огромную ответственность. Здесь нельзя добавить что-то свое. Это — конкретный утвердившийся образ, в нашем спектакле. Иисус должен быть максимально каноничным, таким, каким его привыкли видеть в христианской вере», — подчеркнул артист.

При этом Ярослав Баярунас отметил, что главным отличием двух из четырех показов в Москве станет то, что он поменяется ролями с исполнителем партии Иуды Александром Казьминым.

В этом году опере «Иисус Христос — суперзвезда» исполнилось 50 лет. Постановке петербургского театра «Рок-опера» — 30 лет. В этот раз состав привез собственное прочтение классического произведения.

В спектакле заняты артисты, служащие в театре десятки лет, молодые актеры и специально приглашенные звезды популярных мюзиклов: Ярослав Баярунас, Александр Казьмин, Вячеслав Ногин, Анна Позднякова, Анна Тесс, засл. арт. РФ Вячеслав Штыпс, засл. арт. РФ Александр Кавин, Алексей Толстокоров, Роман Никитин, Александр Кашапов и другие.

Показы пройдут в Концертном зале Измайлово 25 и 26 января в 14:00 и в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте проекта.