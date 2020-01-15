Легендарной рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда» исполняется 50 лет. В Москве пройдут четыре спектакля по всемирно известному произведению Эндрю Ллойда Уэббера. Постановку модернизировали с технической и музыкальной стороны и вывели на мировой уровень.

Пятидесятилетний юбилей рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» — знаковое событие для всего мира. Спорная, отчасти скандальная, созданная юными выскочками рок-опера стала величайшим произведением искусства. История о последних семи днях жизни Иисуса из Назарета попала на киноэкраны и театральные подмостки более 20 стран мира.

Источник фото: телеканал «360»

В России первым театром, который получил лицензию на постановку спектакля «Иисус Христос — суперзвезда», 30 лет назад стал Петербургский театр «Рок-опера», «выросший» из ВИА «Поющие гитары». В атеистической на тот момент стране появление рок-оперы стало настоящей музыкальной сенсацией.

Источник фото: телеканал «360»

«Эта рок-опера — величайший музыкальный и драматический материал. Уникальный продукт. Такое пишется раз в вечность. Вне религиозных контекстов этот спектакль о любви и сострадании. Это не потеряет актуальности никогда», — рассказал солист театра и идейный вдохновитель гастрольных показов в Москве Ярослав Баярунас.

Источник фото: телеканал «360»

25 и 26 января 2020 года в 14:00 и в 19:00 в Измайлово Concert Hall состоятся четыре спектакля в постановке петербургской «Рок-оперы». Все четыре спектакля отличаются друг от друга по составу. В них поменяются местами исполнители главных ролей — Иисуса и Иуды. А также состоится несколько премьер.

Источник фото: телеканал «360»

В спектакле заняты артисты, служащие в театре десятки лет, молодые актеры и специально приглашенные звезды популярных мюзиклов. Среди них Ярослав Баярунас, Александр Казьмин, Вячеслав Ногин, Анна Позднякова, Анна Тесс, заслуженные артисты РФ Вячеслав Штыпс и Александр Кавин, а также Андрей Шамин, Роман Никитин, Александр Кашапов и другие. Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств РФ Владимир Подгородинский

Источник фото: телеканал «360»

В 2019 году началась техническая модернизация спектакля — «Иисус Христос — суперзвезда. UPGRADE». Идейным вдохновителем стал молодой артист, исполнитель роли Иисуса Христа Ярослав Баярунас. На платформе Planeta.ru удалось собрать более миллиона рублей, на которые заново записали минусовую фонограмму в современном звучании, обновили костюмы для основных персонажей, высокотехнологичный свет на уровне лучших мировых мюзиклов подчеркнул сценографию и режиссерское решение спектакля.

Источник фото: телеканал «360»

Легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» написали в 1970 году и поставили на Бродвее год спустя. В 1973 году рок-оперу впервые экранизировали, в 2000 году — во второй раз. Композитор — Эндрю Ллойд Уэббер, автор либретто — Тим Райс, авторы русского текста для театра «Рок-опера» — Григорий Кружков и Марина Бородицкая. Эта сценическая редакция произведения отличается от прочих близостью к Священному Писанию.