Рок-группа Papa Roach приедет в Самару на фестиваль «Рок над Волгой»

«Газета.ru» уточнила, что обновленный фестиваль также будет идти один день. Во время девятичасового музыкального марафона на стадионе «Самара Арена» у зрителей будет возможность услышать лучших исполнителей, как отечественного, так и мирового рока. По данным издания, «Мумий Тролль» и Papa Roach выступят на фестивале впервые. После новогоднего уик-энда станут известны остальные хедлайнеры шоу.