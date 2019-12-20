Рок-группа Papa Roach приедет в Самару на фестиваль «Рок над Волгой»
В Самаре 27 июня пройдет фестиваль «Рок над Волгой» после семилетнего перерыва. В концерте примут участие российские группы «Мумий Тролль» и «Би-2», а также американский бэнд Papa Roach, передает РИА «Новости».
«Газета.ru» уточнила, что обновленный фестиваль также будет идти один день. Во время девятичасового музыкального марафона на стадионе «Самара Арена» у зрителей будет возможность услышать лучших исполнителей, как отечественного, так и мирового рока. По данным издания, «Мумий Тролль» и Papa Roach выступят на фестивале впервые. После новогоднего уик-энда станут известны остальные хедлайнеры шоу.