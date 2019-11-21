Рок-группа Kiss устроила концерт для акул, но они не приплыли
«Ребята отлично играли, был свет, были дым-машины, было все, как положено на концерте Kiss», — рассказал организатор мероприятия Мэтт Уоллер сайту NME.
Издание пишет, что музыканты играли на борту небольшого судна. С помощью специальных динамиков звук транслировался под воду. Организаторы концерта решили, что акул привлекают «низкочастотные звуки рок-н-ролла».
На самом же деле, слушателями концерта стали восемь фанатов и представители СМИ. Ни одна акула не подплыла поближе, чтобы послушать Kiss.
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Сообщается также, что солист и гитарист Пол Стэнли не смог принять участие в выступлении из-за гриппа, но ранее он заявлял, что эта идея его «потрясла».
Концерт проводился в рамках рекламной акции для нового сервиса Airbnb — Animal Experiences. Это программа для путешественников-любителей животных.