Культура 30 ноября 2023, 12:38 Рок-группа «Алиса» перенесла концерт в Новосибирске из-за состояния здоровья Константина Кинчева

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Рок-группа «Алиса» была вынуждена перенести концерт в Новосибирске. Причиной стала болезнь лидера коллектива Константина Кинчева. Об этом музыканты сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

По словам участников группы, предыдущее выступление, которое состоялось в Барнауле, певец «вытащил силой воли».

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Мероприятие в Новосибирске должно было пройти 30 ноября. Однако из-за состояния Кинчева назначена новая дата — 10 февраля. Приобретенные ранее билеты останутся действительными, добавило ИА НСН.