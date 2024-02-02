Культура 02 февраля 2024, 18:00 Рок-фестиваль «Нашествие» снова перенесли Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли с 2024-го на 2025 год РИА «Новости»

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Популярный рок-фестиваль «Нашествие», который планировали провести в 2024 году, перенесли на следующий год по соображениям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

«Мы вынуждены перенести фестиваль на следующий год. Особенно больно делать это в 25-летие, но обеспечение безопасности для персонала, артистов и гостей стало невыполнимой задачей», — сообщила команда «Нашествия».

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Организаторы добавили, что решение стало тяжелым, однако в текущих условиях оно неизбежно.

«Мы уверены, что оно наилучшее и отвечает интересам всех участников фестиваля. Благодарим нашу публику за понимание в этот непростой период, поддержку и терпение», — добавили в пресс-службе.

В последний раз фестиваль проводили в 2019 году. В 2020 и 2021 годах «Нашествие» отменили из-за пандемии COVID-19, а в 2022 году — без объяснения причин. Концерт «Нашествие-2023» в Калужской области переносили на 2024 год.