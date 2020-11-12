Родригес показал кадры из фильма «Мы можем быть героями»
Режиссер Роберт Родригес поделился первыми кадрами из фильма «Мы можем быть героями». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Родригес уточнил, что сейчас семейное кино особенно актуально, так как из-за пандемии родственники проводят больше времени дома. Сюжет нового кино будет происходить во вселенной «Шаркбоя и Лавы».
«Студии обрывали мне телефон, просили о перезагрузках „Детей шпионов“, „Шаркбоя“. Конечно же, просили, они все оказались дома наедине с детьми», — рассказал он.