Родригес показал кадры из фильма «Мы можем быть героями»

Родригес уточнил, что сейчас семейное кино особенно актуально, так как из-за пандемии родственники проводят больше времени дома. Сюжет нового кино будет происходить во вселенной «Шаркбоя и Лавы».

«Студии обрывали мне телефон, просили о перезагрузках „Детей шпионов“, „Шаркбоя“. Конечно же, просили, они все оказались дома наедине с детьми», — рассказал он.