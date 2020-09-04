Родные и коллеги простились с актрисой Ириной Печерниковой

Снимавшийся вместе с Печерниковой в фильме «Доживем до понедельника» актер Юрий Чернов рассказал, что к 75-летнему юбилею актрисы готовили документальный фильм. Но его не успели закончить, а актриса скончалась за два дня до круглой даты.

По словам актера, в последние годы он постоянно звонил своей коллеге. Она постоянно жаловалась ему на переломы рук и ног. «Она как бабочка трогательная была», — поделился Юрий Чернов.

В последние годы Печерникова жила в деревне Лазарево Ярославской области. Ее близкая подруга Нина Давыдова рассказала, что звезда советского кино умерла у нее на глазах в загородном доме. В тот момент они сели за стол ужинать и у актрисы случился инфаркт.

После гражданской панихиды тело Печерниковой кремировали. После того как родные получат урну с прахом, ее захоронят в ячейке на Ваганьковском кладбище — рядом с урной ее последнего мужа Александра Соловьева.

Ирина Печерникова умерла в минувший вторник, 1 сентября. Она была известной и востребованной актрисой в театрах и кино. Зрители могут помнить ее по фильмам «Два капитана», «Птицы наших надежд», «Города и годы». Картина «Доживем до понедельника» принесла ей народную любовь за исполнение роли учительницы английского языка Наташи Гореловой.

В начале 90-х актриса прекратила сниматься и ушла в затворничество. Она практически не давала интервью и не появлялась на сцене. Она вернулась в 2010 году и снова начала сниматься. Перед смертью она успела сыграть в картине «Земля Эльзы». Премьера фильма запланирована на сентябрь этого года на фестивале «Амурская осень».