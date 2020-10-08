Роднянский снимет фильм про отлученного от церкви экс-схиигумена Сергия

Александр Роднянский снимет художественную картину о жизни отлученного от церкви схиигумена Сергия. Он отметил, что пока не решил, что именно это будет — фильм или сериал.

Об этом продюсер Александр Роднянский сообщил изданию «Подъем». Он отметил, что за основу сюжета будет взята серия репортажей «Сердце русской тьмы» журналиста Максима Мартемьянова. При этом само создание картины может занять несколько лет.

«Это игровой фильм, художественный. Возможно, будет сериал. В основе сюжета будут очень интересные репортажи Мартемьянова. Мы купили на них права и дальше будем развивать. Это процесс на несколько лет, к сожалению, это длинная дорога», — пояснил Роднянский.

При этом продюсер отметил, что Мартемьяного могут сделать одним из авторов сценария картины. Однако этот вопрос еще будут обсуждать, потому что задачи репортера сильно отличаются от работы драматурга.

«В противостоянии Сергия с современным миром видится микрокосм важного сегмента российского общества», — подчеркнул Роднянский.

Ранее опального священника Сергия отлучили от церкви по решению церковного суда Екатеринбургской епархии, напомнила «Газета.ru». До этого его лишили статуса схиигумена за то, что он призывал своих прихожан не воспринимать всерьез пандемию коронавируса. Сергий также проклинал тех, кто закрывал храмы из-за риска распространения инфекции, и убеждал людей не соблюдать ограничения, которые ввел Роспотребнадзор. Кроме того, он внушал прихожанам, что под видом лечения от коронавируса их хотят чипировать.